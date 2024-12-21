Новые ограничения на переводы для клиентов без подтвержденных доходов введены в Украине в рамках борьбы с финансовыми злоупотреблениями.

Об этом сообщила Ассоциация украинских банков. Лимиты на месячные переводы для таких клиентов установлены на уровне от 50 до 100 тысяч гривен. К инициативе присоединились 23 банка и 2 финансовые компании, что расширяет влияние этих правил.

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Украинская банковская система продолжает усиливать контроль за финансовыми операциями по борьбе с "дроп-схемами" и обеспечению прозрачности финансовых услуг.

Новые участники, поддержавшие Меморандум:

  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • Кристалбанк;
  • Банк Глобус;
  • МТБ Банк;
  • Радабанк;
  • Идея Банк;
  • Альтбанк;
  • Банк Альянс;
  • Европейский Промышленный Банк (ЕПБ);
  • Клиринговый Дом;
  • Поликомбанк;
  • Банк Траст-Капитал;
  • Украинский банк реконструкции и развития;
  • Окси Банк;
  • Первый Инвестиционный Банк (ФИО);
  • Агропросперис Банк;
  • НоваПей;
  • ПроКредит Банк;
  • Коминбанк;
  • Правекс Банк;
  • Финансовая компания "ЕВО" (RozetkaPay);
  • Банк "Украинский Капитал"
  • Смысл Банк;
  • Небесный банк.

Согласно новым требованиям, лимиты на переводы для клиентов без подтвержденных доходов будут выглядеть так:

  • С 1 февраля 2025 года:
    • для клиентов с высоким уровнем риска – до 50 тысяч гривен в месяц;
    • для клиентов со средним и низким уровнем риска – до 150 тысяч гривен.
  • С 1 июня 2025 года:
    • лимит для клиентов среднего и низкого риска снизится до 100 тысяч гривен в месяц.

деньги

Эти ограничения не будут касаться клиентов с подтвержденными доходами, зарплатных клиентов, волонтеров или переводов между счетами одного клиента в пределах одного банка.

Главной целью новых ограничений является борьба с использованием платежных систем для незаконных финансовых операций, в частности, "дроп-схемами", которые активно используются для уклонения от налогов и создают значительные риски для финансовой системы страны.

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