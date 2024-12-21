Более 20 банков в Украине поддержали ограничения на карточные переводы для украинцев.

Новые ограничения на переводы для клиентов без подтвержденных доходов введены в Украине в рамках борьбы с финансовыми злоупотреблениями.

Об этом сообщила Ассоциация украинских банков. Лимиты на месячные переводы для таких клиентов установлены на уровне от 50 до 100 тысяч гривен. К инициативе присоединились 23 банка и 2 финансовые компании, что расширяет влияние этих правил.

Украинская банковская система продолжает усиливать контроль за финансовыми операциями по борьбе с "дроп-схемами" и обеспечению прозрачности финансовых услуг.

Новые участники, поддержавшие Меморандум:

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Кристалбанк;

Банк Глобус;

МТБ Банк;

Радабанк;

Идея Банк;

Альтбанк;

Банк Альянс;

Европейский Промышленный Банк (ЕПБ);

Клиринговый Дом;

Поликомбанк;

Банк Траст-Капитал;

Украинский банк реконструкции и развития;

Окси Банк;

Первый Инвестиционный Банк (ФИО);

Агропросперис Банк;

НоваПей;

ПроКредит Банк;

Коминбанк;

Правекс Банк;

Финансовая компания "ЕВО" (RozetkaPay);

Банк "Украинский Капитал"

Смысл Банк;

Небесный банк.

Согласно новым требованиям, лимиты на переводы для клиентов без подтвержденных доходов будут выглядеть так:

С 1 февраля 2025 года: для клиентов с высоким уровнем риска – до 50 тысяч гривен в месяц; для клиентов со средним и низким уровнем риска – до 150 тысяч гривен.

С 1 июня 2025 года: лимит для клиентов среднего и низкого риска снизится до 100 тысяч гривен в месяц.



Эти ограничения не будут касаться клиентов с подтвержденными доходами, зарплатных клиентов, волонтеров или переводов между счетами одного клиента в пределах одного банка.

Главной целью новых ограничений является борьба с использованием платежных систем для незаконных финансовых операций, в частности, "дроп-схемами", которые активно используются для уклонения от налогов и создают значительные риски для финансовой системы страны.

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