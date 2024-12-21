Новые ограничения на переводы для клиентов без подтвержденных доходов введены в Украине в рамках борьбы с финансовыми злоупотреблениями.
Об этом сообщила Ассоциация украинских банков. Лимиты на месячные переводы для таких клиентов установлены на уровне от 50 до 100 тысяч гривен. К инициативе присоединились 23 банка и 2 финансовые компании, что расширяет влияние этих правил.
Украинская банковская система продолжает усиливать контроль за финансовыми операциями по борьбе с "дроп-схемами" и обеспечению прозрачности финансовых услуг.
Новые участники, поддержавшие Меморандум:
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Кристалбанк;
- Банк Глобус;
- МТБ Банк;
- Радабанк;
- Идея Банк;
- Альтбанк;
- Банк Альянс;
- Европейский Промышленный Банк (ЕПБ);
- Клиринговый Дом;
- Поликомбанк;
- Банк Траст-Капитал;
- Украинский банк реконструкции и развития;
- Окси Банк;
- Первый Инвестиционный Банк (ФИО);
- Агропросперис Банк;
- НоваПей;
- ПроКредит Банк;
- Коминбанк;
- Правекс Банк;
- Финансовая компания "ЕВО" (RozetkaPay);
- Банк "Украинский Капитал"
- Смысл Банк;
- Небесный банк.
Согласно новым требованиям, лимиты на переводы для клиентов без подтвержденных доходов будут выглядеть так:
- С 1 февраля 2025 года:
- для клиентов с высоким уровнем риска – до 50 тысяч гривен в месяц;
- для клиентов со средним и низким уровнем риска – до 150 тысяч гривен.
- С 1 июня 2025 года:
- лимит для клиентов среднего и низкого риска снизится до 100 тысяч гривен в месяц.
Эти ограничения не будут касаться клиентов с подтвержденными доходами, зарплатных клиентов, волонтеров или переводов между счетами одного клиента в пределах одного банка.
Главной целью новых ограничений является борьба с использованием платежных систем для незаконных финансовых операций, в частности, "дроп-схемами", которые активно используются для уклонения от налогов и создают значительные риски для финансовой системы страны.
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