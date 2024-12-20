Часто считают, что на раздел имущества дается три года, однако украинское законодательство имеет свои особенности.

В случае развода разделение активов не всегда происходит сразу, поэтому вопрос распределения имущества может быть решен даже после официального расторжения брака, но сколько времени есть у бывших супругов на это?

На сайте Повчанского общества разъяснили ключевые моменты относительно сроков и правил раздела имущества после развода.

Какое имущество подлежит разделу?

Часто после развода один из супругов продолжает проживать в квартире, приобретенной в браке, или пользуется другими общими нажитыми вещами. Впоследствии условия могут измениться и возникает потребность в разделе общего имущества.

Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, все, что приобретено во время брака, принадлежит обоим супругам на правах общей совместной собственности. Однако есть определенные варианты, когда имущество не подлежит разделу:

кстати, приобретенные одним из супругов в брак;

приватизированное имущество;

подарки или наследство, полученные во время брака;

имущество, приобретенное за личные средства одного из супругов.

Срок исковой давности для раздела имущества

Часто считают, что на раздел имущества дается три года. Однако украинское законодательство имеет свои особенности.

Согласно статье 68 Семейного кодекса Украины, расторжение брака не лишает права общей собственности на имущество, приобретенное во время брака. В то же время статья 72 Кодекса устанавливает:

если брак официально не расторгнут, срок исковой давности на раздел имущества не применяется;

После расторжения брака трехлетний срок исковой давности начинается с момента, когда одна из сторон могла узнать о нарушениях своих прав.

Например, если после развода один из супругов продолжает пользоваться совместным проживанием имуществом - квартирой, автомобилем или другими вещами, это может свидетельствовать о взаимном согласии. Но если одна из сторон считает, что ее права нарушены, именно с этого момента начинается отсчет трехлетнего срока для иска.

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