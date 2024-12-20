В суде он пояснил, что с сентября 2014 года участвовал в АТО, в ходе которого получил психологическую травму.

В Тернопольской области суд вынес приговор студенту, отсрочившему от мобилизации до февраля 2025 года, однако, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) обвинил его в уклонении от призыва.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам судебного реестра, Залещицкий районный суд установил, что обвиняемый является ветераном АТО, сейчас учится на третьем курсе колледжа, имеет несовершеннолетнего сына и расстался с супругой. Раньше у него не было судимостей.

Оказалось, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию, где был признан годным к службе. Однако после получения повестки он не прибыл в состав воинской части.

Обвиняемый признал свою вину, выразил искреннее раскаяние и согласился с обвинительным актом. В суде он пояснил, что с сентября 2014 года принимал участие в АТО, во время которого получил психологическую травму, что делает невозможным его участие в боевых действиях.

Суд подтвердил законность отсрочки до февраля 2025, однако назначил наказание в течение трех лет заключения с условной отсрочкой и испытательным сроком один год. Согласно решению, мнение об уклонении от мобилизации было выдвинуто до того, как мужчина получил законную отсрочку.

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