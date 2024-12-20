Участники боевых действий имеют право на значительную скидку на коммунальные услуги , которая может достигнуть 75%.
Участники боевых действий получают 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая квартплату, твердое и жидкое топливо, а также сжиженный газ, как отмечает Минреинтеграция, пишет издание Army Infom .
Как подать документы для получения льготы
Заявку на льготу можно подать несколькими способами:
Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Заполнить заявку через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.
Использовать приложение "Действие" с подтверждением через "Действие.Подпись".
Члены семьи участника боевых действий
Согласно Бюджетному кодексу Украины, льготы предоставляются также членам семьи льготника (супруги/супруга, детей до 18 лет), если они проживают вместе с участником боевых действий.
Как подать заявку на льготы
Для получения льготы на жилищно-коммунальные услуги после получения статуса участника боевых действий необходимо подать два заявления:
Для внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).
Для оформления льгот на оплату коммунальных услуг.
Заявления подаются в Пенсионный фонд Украины вместе со следующими документами:
Паспорт (оригинал и копия)
Идентификационный код (оригинал и копия)
Удостоверение участника боевых действий (оригинал и копия)
Важно : Льготы на коммунальные услуги предоставляются только после оформления статуса участника боевых действий. Если статус еще не оформлен, льготы не предоставляются.
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