Участники боевых действий имеют право на значительную скидку на коммунальные услуги , которая может достигнуть 75%.

Участники боевых действий получают 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая квартплату, твердое и жидкое топливо, а также сжиженный газ, как отмечает Минреинтеграция, пишет издание Army Infom .

Как подать документы для получения льготы

Заявку на льготу можно подать несколькими способами:

Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Заполнить заявку через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

Использовать приложение "Действие" с подтверждением через "Действие.Подпись".

Члены семьи участника боевых действий

Согласно Бюджетному кодексу Украины, льготы предоставляются также членам семьи льготника (супруги/супруга, детей до 18 лет), если они проживают вместе с участником боевых действий.

Как подать заявку на льготы

Для получения льготы на жилищно-коммунальные услуги после получения статуса участника боевых действий необходимо подать два заявления:

Для внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).

Для оформления льгот на оплату коммунальных услуг.

Заявления подаются в Пенсионный фонд Украины вместе со следующими документами:

Паспорт (оригинал и копия)

Идентификационный код (оригинал и копия)

Удостоверение участника боевых действий (оригинал и копия)

Важно : Льготы на коммунальные услуги предоставляются только после оформления статуса участника боевых действий. Если статус еще не оформлен, льготы не предоставляются.

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