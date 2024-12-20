В Украине планируется ввести строгие стандарты качества мобильного интернета, в частности обеспечить покрытие не только в городах, но и в селах и на дорогах между населенными пунктами.

Кроме того, законопроект №12094, уже поддержанный 246 народными депутатами в первом чтении, предусматривает установление минимальной скорости мобильного соединения.

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов во главе с Михаилом Крячко. Законопроект также получил поддержку Министерства цифровой трансформации. Михаил Федоров, глава ведомства, подчеркнул, что документ будет способствовать запуску быстрого мобильного интернета во всех уголках страны.

"Быстрый интернет для... Парламент в первом чтении принял законопроект № 12094. Очень важен для качества связи... Мобильный интернет должен быть быстрым и в больших городах, и в селах, и на дорогах между городами... Определяться минимальная скорость, чтобы вы могли скачать видео в мессенджере, когда находитесь в пути, или выйти на кол с коллегами. обязаны соблюдать эти стандарты", – отметил Федоров.

Также в рамках этого законопроекта предусматривается возможность для украинцев проверять скорость мобильного интернета через специальный тест на смартфонах с автоматической передачей результатов в Национальную комиссию по регулированию связи.

Еще одной важной инициативой является изменение правил национального роуминга, который будет действовать даже после завершения военного положения, в частности в кризисных ситуациях. Напомним, что национальный роуминг позволяет украинцам бесплатно переключаться между операторами при отсутствии связи.

Кроме того, с лета 2024 операторы мобильной связи обязаны обеспечить работоспособность сети минимум на 10 часов во время отключений электроэнергии. Однако представители операторов считают это требование сложным для выполнения.

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