Эксперты отмечают, что тариф на водоснабжение в крупных городах не пересматривался несколько лет, что усилило убытки предприятий, уже достигающих миллиардных сумм.

С начала 2025 г. в Украине планируется повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в отдельных городах.

Как сообщает издание "Информатор", стоимость воды в Калуше Ивано-Франковской области может увеличиться на 55%.

Об этом говорит руководитель управления ЖКХ Тарас Фицак на заседании исполкома.

"Жители обратились с просьбой не получить повышенные тарифы. Им был предоставлен ответ, что тарифы имеют экономическое обоснование, а законодательство требует подать их на рассмотрение исполкома", - сообщил Фицак.

По результатам проверки документов, структуры тарифов и причин повышения тарифная комиссия городского совета не нашла нарушений.

Впрочем, на заседании исполкома общественные активисты выразили критику в адрес городских властей и "Калушской энергетической компании". Они обвинили коммунальное предприятие в неэффективной работе, а горсовет в попытке переложить финансовые проблемы предприятия на плечи жителей.

Эксперты отмечают, что тариф на водоснабжение в крупных городах не пересматривался несколько лет, что усилило убытки предприятий, уже достигающих миллиардных сумм. Старые тарифы не помогают водоканалам выполнять свои функции, накапливаются долги перед энергопоставщиками, а за неимением финансирования усложняется выполнение плана работ.

При этом маленькие города как Калуш имеют право самостоятельно устанавливать тарифы без согласования с Нацкомиссией, которая обеспечивает регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.