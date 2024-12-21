Полный запрет или ограничение доступа к интернету не решат проблему с постоянной рекламой, нежелательными сайтами и различными угрозами.

Нужно с пониманием подходить к безопасному использованию онлайн-ресурсов, научиться распознавать риски, защищать личные данные и фильтровать информацию.

Обучение кибербезопасности помогает использовать интернет как источник полезных знаний. Одним из главных инструментов защиты является настройка гаджетов для ограничения нежелательного контента.

Это включает установку антивирусных программ, активацию функций родительского контроля и использование приложений для блокировки опасных сайтов. Например, специальные программы, такие как Mobile Kids, Kidslox, Kaspersky Safe Kids и AdBlock, помогают заблокировать доступ к небезопасным ресурсам.

Для отключения уведомлений от сайтов в браузере Google Chrome нужно зайти на сайт, открыть раздел «Информация о странице» в левом верхнем углу, перейти в «Разрешения» и отключить параметр «Включить уведомления». Если уведомления уже отключены, данный раздел может быть недоступен.

На устройствах iOS всплывающие окна блокируются через настройки браузера. В Google Chrome нужно открыть «Настройки», выбрать «Настройки контента» и активировать функцию «Блокировать всплывающие окна».

Браузер Google Chrome имеет встроенный блокировщик рекламы. Чтобы активировать его, нужно открыть настройки, перейти в раздел «Настройки сайта», выбрать «Всплывающие окна и перенаправления», отключить эту функцию, а затем в разделе «Навязчивая реклама» деактивировать соответствующий переключатель.

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