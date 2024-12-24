Там объяснили, что списание средств с карты "Национальный кэшбек" не противоречит действующему законодательству.

Некоторые граждане, оформившие "Национальный кэшбек" для получения 1 тысячи гривен по программе "Зимняя е Поддержка", могут столкнуться с неприятной ситуацией.

Об этом сообщили на странице Единого портала госуслуг "Дія" в Facebook.

Почему средства могут быть списаны с карты

В комментариях к одному из сообщений женщина отметила, что после оформления помощи через приложение "Дія" средства с ее счета "Нацкешбеку" были списаны.

«Имеете ли право взимать часть денег по требованию взыскателя? Долг за коммуналку я заплатила, а остаток 307 гривен списали», — написала она.

На обращение гражданки ответили в Министерстве цифровой трансформации. Там объяснили, что списание средств с карты "Национальный кэшбек" не противоречит действующему законодательству. Правоохранительные органы могут наложить арест на счет, если есть соответствующее судебное решение или предписание другой уполномоченной инстанции.

«Наложение ареста на счет возможно на основании решения или соответствующего обращения в суд взыскателя», — подчеркнули в Минцифре.

Что известно о программе "Зимняя естьПоддержка"

Программу финансовой помощи "Зимняя е Поддержка" анонсировал президент Владимир Зеленский в октябре 2024 года. С начала декабря украинцы начали получать по 1 тысячи гривен в поддержку во время зимнего периода.

Средства можно использовать в течение трех месяцев на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

покупку лекарств;

приобретение билетов на транспорт;

посещение театров, музеев и других культурных заведений;

поддержка ВСУ (донаты через United24 или благотворительные фонды);

покупку книг украинского производства;

оплату мобильной связи.

Останні новини України:

Банкомат Ощадбанку списав кошти з картки, але не видав їх: повернути кошти складно.

Ощадбанк заблокував пенсійний рахунок клієнтки: "Виконала всі вимоги і нічого не допомогло".

"Можна прокинутись з пустим рахунком": картку Ощадбанку можуть заблокувати в будь-яку мить.