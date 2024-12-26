Часть украинский останется без субсидий на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Некоторые граждане Украины лишатся права на государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подробнее о том, кого это касается, читайте дальше.

Кто может потерять субсидию и почему

Следует обратить внимание, что субсидия предоставляется на весь отопительный сезон, но в случае неподачи информации об изменениях в имущественном или социальном состоянии ее выплату могут прекратить.

Субсидию могут отменить, если:

доход домохозяйства возрос;

один из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней в период назначения субсидии;

изменился состав домохозяйства, о чем не было уведомлено Пенсионный фонд.

Важно! Недавно была увеличена предельная сумма единовременных затрат, которая влияет на возможность получения субсидии. Теперь этот лимит составляет 100 тысяч гривен, а для покупок генераторов или аналогового оборудования — до 150 тысяч гривен.

Кто сможет получить субсидию в 2025 году

В 2025 году право на субсидию имеют домохозяйства, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своего совокупного дохода. Размер помощи будет определяться индивидуально в зависимости от финансового положения заявителя.

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