Часть украинский останется без субсидий на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Некоторые граждане Украины лишатся права на государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подробнее о том, кого это касается, читайте дальше.
Кто может потерять субсидию и почему
Следует обратить внимание, что субсидия предоставляется на весь отопительный сезон, но в случае неподачи информации об изменениях в имущественном или социальном состоянии ее выплату могут прекратить.
Субсидию могут отменить, если:
доход домохозяйства возрос;
один из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней в период назначения субсидии;
изменился состав домохозяйства, о чем не было уведомлено Пенсионный фонд.
Важно! Недавно была увеличена предельная сумма единовременных затрат, которая влияет на возможность получения субсидии. Теперь этот лимит составляет 100 тысяч гривен, а для покупок генераторов или аналогового оборудования — до 150 тысяч гривен.
Кто сможет получить субсидию в 2025 году
В 2025 году право на субсидию имеют домохозяйства, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своего совокупного дохода. Размер помощи будет определяться индивидуально в зависимости от финансового положения заявителя.
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