Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкуснейшие творожные булочки с яблочно-ореховой начинкой.
"Эти булочки просто космос! Бюджетные, в составе ни масла, ни яиц! Делать быстро и интересно, получаются красивые и очень вкусные! Обязательно пеките!", – советует кулинар.
Для творожного теста на булочки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог – 250 г
- растительное масло – 75 г
- молоко - 175 г
- соль - щепотка
- сахар – 50-75 г
- мука – 450-500 г
- разрыхлитель – 3 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 2 шт.
- орехи (измельченные) – 150 г
- изюм - 60 г
- сахар – 50-75 г
- сметана – 50 г
- корица – 0,5 ч.л.
Кроме того, для посыпки булочек нам понадобится 30 г орехов и 50 г сахара.
Смешиваем до однородности творог с молоком, растительным маслом, солью и сахаром. Если творог зернистый, можно перебить смесь блендером. В конце добавляем муку с разрыхлителем и быстро замешиваем тесто, чтобы оно собралось в шар.
Для начинки просто смешиваем натертые на крупной терке яблоки, сахар, корицу, сметану, измельченные орехи и промытый изюм.
Творог делим на две части, каждую раскатываем в круг толщиной примерно пол сантиметра и по всей поверхности равномерно выкладываем яблочно-ореховую начинку. Каждый круг разрезаем на 8 частей и сворачиваем булочки-рогалики.
Сверху смазываем булочки яйцом или молоком, посыпаем измельченными орешками с сахаром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
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