Булочки из творожного теста, в отличие от дрожжевого, готовятся очень быстро, а получаются супервкусными и нежными.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкуснейшие творожные булочки с яблочно-ореховой начинкой.

"Эти булочки просто космос! Бюджетные, в составе ни масла, ни яиц! Делать быстро и интересно, получаются красивые и очень вкусные! Обязательно пеките!", – советует кулинар.

Для творожного теста на булочки нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог – 250 г

растительное масло – 75 г

молоко - 175 г

соль - щепотка

сахар – 50-75 г

мука – 450-500 г

разрыхлитель – 3 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 2 шт.

орехи (измельченные) – 150 г

изюм - 60 г

сахар – 50-75 г

сметана – 50 г

корица – 0,5 ч.л.

Кроме того, для посыпки булочек нам понадобится 30 г орехов и 50 г сахара.

Смешиваем до однородности творог с молоком, растительным маслом, солью и сахаром. Если творог зернистый, можно перебить смесь блендером. В конце добавляем муку с разрыхлителем и быстро замешиваем тесто, чтобы оно собралось в шар.

Для начинки просто смешиваем натертые на крупной терке яблоки, сахар, корицу, сметану, измельченные орехи и промытый изюм.

Творог делим на две части, каждую раскатываем в круг толщиной примерно пол сантиметра и по всей поверхности равномерно выкладываем яблочно-ореховую начинку. Каждый круг разрезаем на 8 частей и сворачиваем булочки-рогалики.

Сверху смазываем булочки яйцом или молоком, посыпаем измельченными орешками с сахаром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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