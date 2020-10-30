«Слуга народа» в Киевсовете будет сотрудничать с новоизбранным мэром в том случае, если власть будет работать на киевлян. Впереди много работы, поэтому будущие депутаты уже готовят свои наработки

Такое заявление во время брифинга сделал кандидат в депутаты Киевсовета Михаил Присяжнюк, информируют Факты.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского настоящие профессионалы, которые будут эффективно работать.

«Я знаю своих коллег, которые стоят рядом. Это профессиональные и честные люди, которые идут к власти, чтобы изменить мир к лучшему. У нас есть крутая поддержка от президента, и я хотел бы, чтобы мы все помнили то, о чем он говорил. Речь шла о том, что выборы закончились, а впереди — работа, местная власть, которую избрали люди. Да, нам бы хотелось, чтобы наших представителей в Киевсовете было больше, но, как показывает практика, качество не зависит от количества. Нас в Киевсовете столько, сколько нужно — сейчас необходимо работать», — подчеркнул Присяжнюк.

Также кандидат добавил, что команда «Слуги народа» продолжает диалог с киевлянами по улучшению жизни столицы. Все эти наработки будут представлены во время первой сессии новоизбранного совета.

В целом, по словам Присяжнюка, фракция СН будет регулярно отчитываться перед киевлянами и выстроит свою работу в Киевсовете максимально открыто и прозрачно.