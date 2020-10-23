Начальник главного управления оперативно-розыскной деятельности ГФС Ткаченко В.Н. и его заместитель Беспьятчук В.В. не будучи при исполнении, избили отдыхающих на озере в Белогородке (Киево-Святошинський район).

В телеграмм-канал «Дон Кихот» обратился их подписчик подвергшийся 18.07.2020 нападению со стороны начальника главного управления оперативно-розыскной деятельности ГФС Ткаченко В.Н. и его заместителя Беспьятчука В.В. Все случилось во время отдыха пострадавшего с товарищем на берегу озера в п. Белогородка Киево-Святошинського района (координати 5024'44''N, 3014'44''Е), передают "Политические известия".

Согласно сообщению, чиновники из ГФС подъехали к ним на квадроцикле, сначала оскорбляли, а потом Ткаченко В.Н., перешёл к действиям и начал драться, а его заместитель Беспьятчук В.В. бросил стул в находившуюся рядом девушку. Видео происшествия засняли недалеко находившиеся соседи по отдыху.

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Телеграмм-канал не сообщает имен пострадавших, но считает, что данный случай подлежит тщательной проверке со стороны правоохранительных органов. Поскольку, если это правда, то, действия сотрудников ДФС можно отнести к преступлению, подпадающего под определение ст. 296 Криминального кодекса Украины – хулиганство.

И во-вторых, такие кадры и их поступки порочат репутацию службы, правоохранительных органов и власти в целом.