Эксперт Юрий Гаврилечко на своей странице в Фейсбук проанализировал сильные слабые стороны лидеров избирательной кампании в Киевсовет.

«Осталась неделя до выборов и самое время сделать небольшой обзорный цикл по тому, кто, как и с чем идет в Киеве на выборы. Естественно тезисно, опираясь на публичную рекламу и предвыборные материалы. Действующий мэр в своей личной и партийной кампании затмевает собою всех и потому говорить о том, кто с ним в команде и за что они будут отвечать по направлениям – сложно. Скорее всего, маркетологи и политтехнологи сосредоточились на тезисе типа: «УДАР Кличка проходит!» и, потому, выискивать иные варианты не стали», - отметил Гаврилечко.

По его словам, ВО «Батькивщина» пошла по несколько иному пути. Выставив в качестве основного конкурента местной власти Алексей Кучеренко, который основной упор в своей кампании делает на решения инфраструктурных проблем, партия дополняет список специалистами именно в области ЖКХ, например – известным экспертом и практиком Олег Попенко, который баллотирует в Дарницком районе, где расположены крупнейшие теплогенерирующие мощности города. Да и Аллу Шлапак не назовешь «новым лицом». В будущей каденции в Киевсовете она планирует сосредоточить усилия свои и коллег на финансировании гуманитарного блока, в частности, здравоохранения.

Эксперт также отметил, что «Слуги Народа», после весьма эпатажного начала кампании, ближе к ее концу спохватились и кроме «пані-мєра» и весьма одиозных и неоднозначных фигур народных депутатов, которые вдруг появились в списке кандидатов в Киевсовет, начали активно продвигать специалистов в разных областях. В частности, в горсовет под вторым номером от «СН» идет известный адвокат Михаил Присяжнюк - юрист и народный адвокат, который уже 10 лет занимается правозащитной деятельностью. Или, например, известный спортсмен Георгий Зантарая, который в 2009 году он стал первым в истории Украины чемпионом мира по дзюдо и, с тех пор, активно работает над популяризацией молодежного спорта. Да и Анна Маляр, юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований, с которой мы уже давно знакомы, - явно усилила партийную команду «слуг»- отметил политолог.