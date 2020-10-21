Тісна співпраця Києва з прилеглими населеними пунктами може вирішити низку болючих проблем, з якими сьогодні стикаються жителі
Про це заявив кандидат в депутати Київської облради від партії УДАР Орест Криштафович.
Одна з таких проблем, за його словами, це затори в Києві.
"Кияни відчувають щоп’ятниці і кожної неділі дні великої міграції. А щоранку і ввечері так звана маятникова міграція, коли люди не живуть в Києві, а просто працюють", - пояснив він.
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У співпраці з прилеглими населеними пунктами можна розширити під’їзди до Києва і вирішити цю проблему, відзначив кандидат.
Також, як сказав Криштафович, АТОшники, ветерани, пенсіонери, інваліди, які проживають в Києві, незадоволені відсутністю пільгового проїзду в прилеглі території, де у них може бути дача, родичі, земельна ділянка, відпочинок, тощо. У той же час, жителі цих територій обурюються відсутності опції для них в картці киянина. Для киян з невеликим рівнем статків відпочинок дітей в прилеглих територіях величезна мрія.
"Проблеми можна вирішити тільки спільно в рамках агломерації", - додав політик.
Орест Криштафович зазначив, що спільні території пріоритетного розвитку викликають значний інтерес у київського бізнесу.
"Але без взаємодії місцевої влади між собою це неможливо реалізувати. Потрібно координувати дії і агломерація – майданчик, де усі рівні і кожен має голос. Рішення приймаються не компромісом, а консенсусом" - сказав кандидат в депутати.
Криштафович додав, що сьогодні переважна більшість киян (82%) погоджуються, що столиця і прилеглі громади вже зараз мають на рівних умовах домовитися про спільне фінансування спільної інфраструктури. Про це свідчать результати соцдослідження Ради Європи.
Зараз, за його словами, настав час активно розвивати зв’язки і співпрацю в рамках Київської агломерації (надміське формування, що включає в себе столицю і передмістя).
Нагадаємо, Орест Криштафович – №1 по 5-му виборчому округу Київської області, що включає Бучанську, Макарівську, Бородянську, Гостомельську, Немішаївську та Пісківську територіальні громади.
Партія УДАР йде під №5 на вибори в Київську облраду.