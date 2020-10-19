Кандидат в мэры Киева, шоумен Андрей Пальчевский тесно связан с Россией не только бизнесовыми, но и личными связями, а его ближайшие родственники активно поддерживают политику Кремля. Об этом сообщает Цензор.net.

По данным издания, все дети Пальчевского были рождены на территории России, даже когда сам шоумен со второй супругой жили в Киеве. В РФ живет его брат Тимофей с супругой, которые в соцсетях размещают пропутинские и «крымнашистские» материалы. Его племянник — член «Единой России».

Бизнес Пальчевского также тесно связан с российским капиталом. До 2010 года его партнером по клинике Eurolab был россиянин Алексей Кириллов. Сейчас через британскую «прокладку» клиника принадлежит офшору с Карибских островов Amerton Group Limited. Офшор обслуживает исключительно российских бизнесменов, Eurolab Пальчевского — единственное исключение. Кроме того, в том же офшоре журналисты Bihus.info обнаружили еще одну действующую фирму Пальчевского с офисом в Москве.

Как ранее сообщали СМИ, Пальчевский — выпускник элитного Военного института Минобороны СССР в Москве. Служил в Лаосе. После развала СССР остался в России, получил гражданство. В 1995 году баллотировался в Госдуму РФ, основал бизнес. Став гражданином Украины, Пальчевский связи с РФ не разорвал. «До сих пор остается загадкой, когда Пальчевский вышел из гражданства российского. Вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский как правило забалтывает или закрикивает», — пишет Цензор.

В эфире российского пропагандистского ток-шоу «60 минут» Пальчевский заявил, что чем больше россияне будут «ругать» Украину, «тем дальше все мы будем от счастливого дня воссоединения». В недавнем скандальном интервью BBC он открестился от этих слов. Пальчевский также назвал ошибкой свое участие в Евромайдане 2013-2014 годов, а также выступил против расследования срыва операции по задержанию 23-х вагнеровцев.

Журналист Дмитрий Гордон прямо заявил, что считает Пальчевского не просто агентом, а действующим офицером российских спецслужб. По его мнению, клиника Eurolab — прикрытие и один из методов агентурной работы. Он подчеркивает, что вуз. «Туда (ред) не мог попасть простой киевский мальчик и остаться вне работы ГРУ. В то, что Пальчевский — внук наркома, сын офицера ГРУ ВС СССР — остался вне системы, не верится», — пишет Цензор.net.