Представники "Перемоги Пальчевського" напали на киянок, які пікетували офіс партії. Активістки виступили проти сексизму зі сторони кандидата на пост мера Києва

Учасниці акції заявили, що натрапили на низку нетолерантних висловлювань Андрія Пальчевського на адресу жінок, які він продукує і озвучує в інтерв’ю систематично.

"Ми обговорювали недостойну сексистську поведінку Андрія Пальчевського у жіночій групі в соцмережі, де йде мова про політиків. І зрозуміли, що треба діяти", - розповіла активістка Катерина.

"Пальчевський постійно видає себе за мачо, «переможця», але поливає брудом всіх дівчат. Ми вирішили відкрито заявити, що людина з такими вузьколобими «домостроєвськими» поглядами на світ не має морального права зайняти крісло мера. І варто попередити киян не голосувати за сексиста", - додали інші учасниці акції.

Протестувальниці принесли с собою плакати з написами:«Кинув дружину - кине Київ!», «Андрійку, тримай свій сексизм у себе в штанях» та іншими.

Пікет тривав лише декілька хвилин. Щойно активістки озвучили свої тези, як з офісу партії вийшло близько 15 людей, як жінок, так і чоловіків, які почали всіляко перешкоджати проведенню заходу. Представники Пальчевського загороджували телекамери, заважали роботі журналістів, штовхали активісток, виривали мегафон з рук, а плакати в результаті порвали. При цьому нападники кричали, що нібито "акція кимось проплачена". В результаті пікет довелося припинити.

"Ми в черговий раз побачили ставлення Пальчевського до жінок. Якщо зараз, ще не ставши мером, він заохочує розгони мітингів, то нескладно уявити, як він буде себе вести, якщо прийде до влади", - сказала одна з учасниць акції.



