В пятницу, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон.

"Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", - сказал Кличко.

Он пояснил, что город принял такое решение учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, со следующей недели будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.

А на полный запуск централизованной системы отопления-протяженностью в 2,7 тысяч километров до почти 12 тысяч домов - городу потребуется примерно неделя.

Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

"Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция", - подчеркнул Виталий Кличко.