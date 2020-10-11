Один из самых болезненных вопросов столицы - заброшенные придомовые территории, считает Андрей Андреев

Один из самых болезненных вопросов столицы - заброшенные придомовые территории. Преимущественно, из-за отсутствия четкого разграничения между балансодержателями в большинстве многоэтажных домов. Как сообщает Знай.юа, этот вопрос на своей странице в Фейсбуке поднимает депутат Киевсовета Андрей Андреев.

По словам депутата, непутевое законодательство не должно ограничивать право киевлян на качественное обслуживание придомовых территорий.

"Я считаю, что необходимо разработать комплексную целевую программу благоустройства киевских дворов, где будет предусмотрено по необходимости: восстановление асфальтного покрытия, озеленение территории, обустройство скамьями для отдыха, спортивной и детской площадкой и тому подобное”, – отмечает Андрей Андреев.

Наступна Київрада має навести лад у дворах! Питання занедбаних прибудинкових територій в нашому місті - одне з... Gepostet von Андрій Андрєєв am Freitag, 9. Oktober 2020

Как пример, депутат от Соломенского района приводит обустройства дворов при домах по улице Алексеевской, 11 и улице Озерной, 9, возле боксерского зала “Чемпион”. Именно здесь появились обновленные спортивные и детские площадки, для отдыха жильцов – удобные скамьи с солнечными батареями, а для автомобилей – удобные места и новенький асфальт.

Но это - лишь два двора из множества столичных придомовых территорий, которые также требуют внимания местных властей.

"Я глубоко убежден, что городская власть должна максимально сосредоточиться на местах постоянного проживания киевлян, а не локациях выходного дня”, – отмечает Андреев.