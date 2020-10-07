Пальчевский отказался признать, что он был участником пропагандистского шоу на канале агрессора "Россия 1" и заявлял в эфире о необходимости "воссоединения" братских народов

Журналисты украинской службы новостей BBC во время интервью c кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским поймали его на лжи. Пальчевский отказался признать, что он был участником пропагандистского шоу на канале агрессора "Россия 1" и заявлял в эфире о необходимости "воссоединения" братских народов.

Как пишет delo.ua, журналисты ВВС процитировали слова Пальчевского о воссоединении Украины и России в эфире российского телеканала "Россия 1" в скандальной программе "60 минут" с Ольгой Скабеевой от 22 марта 2019 года: "Чем больше вы будете нас ругать, то дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения".

Кандидат в мэры Киева в ответ обозвал журналистов лгунами. В частности, журналистка Диана Куришко вместо ответов на вопросы выслушивала обвинения Пальчевского в том, что она не была участником боевых действий, не видела войны: "В вас кидали бомбу хотя бы раз? Вы на фронте были?".

"Если таких, как вы (туда) пошлют, то будет кровь литься тоннами. А я поехал показать, что в Украине новый президент идет на смену. С которым можно находить общий язык и прекратить кровопролитие", — высказал журналистке Пальчевский.

"Я прошел 90-е годы и я фильтрую базар, я таких глупостей о воссоединении не мог сказать", — уверял Пальчевский и требовал немедленно показать ему видео, на котором он произносит эту фразу.

Действительно Пальчевский является частым гостем телеканалов России. За последние несколько лет он не менее шести раз участвовал в эфирах российского государственного телеканала "Россия 1". Именно там Пальчевский сказал скандальную фразу. Кандидат в мэры Киева так и не признал, что это именно он призывал в эфире телеканала агрессора воссоединить народы Украины и России.

Как ранее писали ряд украинских СМИ, Андрея Пальчевского и его партию финансирует многолетний "смотрящий" за Киевом Вадим Столар и бывший чиновник КГГА времен беглого президента Виктора Януковича, собственник скандальной компании Saga Development Андрей Ваврыш. Столар и Ваврыш являются звеном одной коррупционной цепи застройщиков-аферистов.

Как известно, к группе Столара причисляют партнеров Ваврыша по бизнесу — это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, собственник "Одесской киностудии" Александр Ткаченко, близкий к олигарху Коломойскому народный депутат Александр Дубинский. Поддержку группе Столара оказывают скандальные "смотрящие" за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) — братья Юрий и Алексей Горовые.