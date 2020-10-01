На Киевщине школьник пытался выпрыгнуть из окна на глазах у учителя
После такой попытки 8-летний мальчик сбежал.
Об этом сообщили в полиции Белой Церкви.
Родителям ребенка сразу сообщили об инциденте. Патрульной нашли мальчика возле дороги. Он плакал и говорил, что не хочет возвращаться в школу.
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Ребенка сопроводили в учебное заведение и передали работникам ювенальной превенции.
К слову, в Киеве задержали мужчину, который жестоко избивал женщин и доводил их до самоубийства.
Две его жертвы покончили с собой.
Злоумышленником оказался известный тренер и врач.
Одна из потерпевших рассказала, что в 2013 году он избил ее и сжег автомобиль, но его не привлекли к ответственности, не смотря на уголовные дела.
“Недавно она познакомилась с мужчиной, который втерся ей в доверие и она не подозревала, что он окажется жестоким маньяком.
Когда Оля начала замечать странные вещи в его поведении хотела прекратить с ним общение, но как видно, от него уйти не получилось”, – рассказала свекровь потерпевшей.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.