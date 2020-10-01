Лидер «Нашего края» и кандидат на должность Киевского городского головы Сергей Шахов знает, как решить проблему перегрузки центра Киева

Государственные институты и административные здания Киева нужно «переселить» из центра за пределы столицы

Такое мнение в эфире ТРК "Киев" озвучил народный депутат Сергей Шахов, пишет Znaj.ua.

"Я считаю, что центральная власть должна платить киевлянам за неудобство. Государственные институты (Верховная Рада, Кабмин, офис президента - ред.) мешают спокойному движению водителей, из-за чего в центре Киева большие пробки. Что это даст? Это, во-первых, даст возможность нормально дышать киевлянам. И, во-вторых, даст возможность нормально развиваться городу", - отметил нардеп.

Шахов добавил, что Киев несет на себе бремя столичного статуса, поэтому приоритетной задачей для него, как народного депутата, является «возвращение Киева лицом к людям, особенно к пенсионерам, переселенцам, социально уязвимых групп. Киев - это их дом и они будут чувствовать себя как дома - комфортно и безопасно».

«Столица кормит многотысячную «армию» чиновников и депутатов, удерживает центральные офисы всех государственных институтов, украинских фирм, представительства иностранных компаний и дипломатические миссии. В результате - город просто тонет в пробках», - добавил Сергей Шахов.