В Киеве внезапно зацвели каштаны, несмотря на осеннюю пору
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке "Газета Дарницькі вісті".
В издании уточнили, что это уже традиционная аномалия для Киева.
"В конце сентября возле Дарницкого вокзала расцвел каштан. Второе цветение для деревьев более вредно. Ведь закладка семян состоялась, а дозы совсем не успеет. Весной будет меньше цветов на таких деревьях. Причина - резкие изменения погодных условий", - говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщали, что в Киевской области появилась очередная стихийная свалка.
В Васильковском районе между поселками Здоровка и Путровка местные жители обнаружили груду мусора.
Местная жительница сообщила, что виной этому стал один человек, который за один день превратил в мусорку
"Нехороший человек вывез и вывалил свой мусор просто рядом с дорогой в живописном месте между Здоровкой и Путровкой. Спрашивать, есть ли у этого человека совесть, излишне. Куда обращаться, чтобы это свинство убрали?", - поинтересовалась женщина
Напомним, настоящая осень прорвалась в Украину, какие области под ударом: "дожди, штормовые порывы и...".
Как сообщала Politeka, разрушительный торнадо несется по Украине, стихия рушила все на своем пути: кадры последствий.
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