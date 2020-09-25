Школы и детские сады в Киеве будут работать и дальше как раньше

Об этом на брифинге заявил киевский городской голова Виталий Клчико, передает Politeka.

Таким образом мер ответил на слухи, появившиеся в городе, что с 1 октября школы и детские сады якобы собираются полностью закрыть из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

"Многих киевлян интересует, как будут дальше работать школы и детские сады. Распространяется информация, что с 1 октября город собирается закрыть учебные заведения. Это неправда. Школы и детсады будут и дальше работать по регламенту", – заверил Виталий Кличко.

По его словам, на сегодняшний день в столице закрыли на карантин шесть школ, в которых выявили случаи заболевания китайским вирусом у педагогов.

"На самоизоляцию и дистанционное обучение переведены 296 классов в 126 школах, где есть больные ученики. Всего в городе заболел 331 ученик, также болеют 174 педагога", – добавил Кличко.

Что же касается детских дошкольных учреждений, то, по словам столичного градоначальника, в детсадах на сегодня закрыты 22 группы, один детский сад закрыт полностью.

Politeka писала, что на Харьковщине на сегодняшний день находятся на самоизоляции 51 учитель и 1375 школьников. По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты – суммарно это 47 классов, учащиеся которых из-за китайского вируса не ходят на занятия.

"В школах есть заболевшие, но это не вспышки. У нас 47 классов на самоизоляции, где заболели учащиеся и учителя", – сообщила чиновница.

Большинство из тех, кто назодится на самоизоляции, живут в Харькове, Песочине, а также в Богодуховском и Чугуевском районах области.

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за карантина сложилась непростая ситуация с обучением в школах. Так, стало известно, что китайским вирусом в городе заболели 11 педагогов, три младших технических сотрудника, а также восемь школьников.

По словам директора Департамента образования и науки исполкома местного горсовета Татьяны Крипак, на самоизоляцию отправлены 586 школьников, 13 воспитанников детских садов, а также 44 педагога и 17 техсотрудников.

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