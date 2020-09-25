В пятницу, 25 сентября, под Киевом ушла из дома и не вернулась 14-летняя Алла Тимофеева

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества dtp.kiev.ua.

Произошло это в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района. Стало известно, что родители заметили исчезновение девочки лишь утром.

Также сообщается, что ребенок страдает от тяжелой формы аутизма. У Аллы – худощавое телосложение, у девочки имеется сутулость.

Всех, кто имеет любую информацию о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам 102 или 067-323-80-08.

Politeka писала, что в Харьковской области правоохранители разыскивают 14-летнюю девочку, которая сбежала из больницы. Стало известно, что несовершеннолетняя пропала вечером, 21 сентября из детского отделения Боровской районной больницы. Алла Тимофеева, 2006 года рождения находилась в этом медучреждении на обследовании.

У Аллы – худощавое телосложение, ее рост – 150-160 см, волосы – русые. На момент исчезновения на подростке был зеленый свитер с белыми рукавами, черные лосины, обута в черные тапочки.

В Киеве полицейские разыскивают несовершеннолетнюю Валентину Хлюстову. Стало известно, что Валентина Сергеевна, 2004 года рождения ушла из места своего проживания и до сих пор не вернулась. На вид девочке 17-18 лет, ее рост – 175 см, Валентина худощавого телосложения, волосы у нее светлые и вьющиеся.

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