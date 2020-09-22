Два человека погибли, выпрыгнув из окна киевской больницы №4

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Facebook сообщества Киев Оперативный.

Уточняется, что в этом медицинском учреждении лечат пациентов, заболевших китайским вирусом.

"Второй день подряд из окна второго этажа киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди. Несмотря на попытки реанимировать пострадавших, оба умерли", – сказано в подписи к фотографии.

В комментариях украинцы пишут, что в этой больницы и до пандемии китайского вируса дела обстояли не лучшим образом и обращают внимание на странность того, что погибли люди, выпрынув с относительно небольшой высоты второго этажа.

"Даже до ковид эта больница была пределом мечтания суицыдников... ужасные условия, ужасный персонал. В лифте для посетителей беспрерывно возят накрытые каталки (угадайте, что под простынками) ... С такими условиями как там, я бы и с пятого этажа прыгнул. насмерть со 2го этажа? есть подозрение что они умирают от ковида, а врачи их выбрасывают, чтоб не портить статистику!!! Ужасно, как можно довести человека в больнице до такого состояния... Такую медицину мы заслуживаем походу Мабуть 5и зіркове обслуговування Это же как там лечат и чем, что люди из окон выскакивают? (((((", – пишут люди.

Politeka писала, что из харьковской 25-й городской больницы решили уволиться 25 медицинских работников. По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светланы Горбунова-Рубан, данное решение медики приняли после того, как с 16 по 18 сентября в эту больницу госпитализировали почти сто больных с китайским вирусом.

"За три дня туда доставили 96 пациентов с коронавирусом. Многие медработники опасаются за свое здоровье. Представьте, какая нагрузка легла на них. Это тяжело", – рассказала она.

Чиновница говорит также, что с теми, что решил уйти с работы, ведется соответствующая работа.

"Стараемся уговорить их остаться. Ищем пути разрешения ситуации. Она непростая, но уверена, мы справимся", – подытожила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, одесская инфекционка перегружена зараженными, врачи забили тревогу.

Как сообщала Politeka, одесситы жалуются на нехватку мест и врачей в больницах.

Также Politeka писала, что новорожденного ребенка бросили в больнице, мальчику нужна помощь.