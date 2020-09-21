Специалисты обнаружили в киевском метрополитене бактерии, неизвестные науке

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Громадське.

Так специалисты, занятые в проекте MetaSUB, и исследующие микробную жизнь на станциях метрополитена со всего мира, выяснили, что от 10% до 80% геномов в образцах из киевского метро оказались неизвестными науке.

Эксперты во время исследования берут образцы со скамеек, пола, стен, автоматов для продажи билетов, перил эскалаторов и других поверхностей и отправляют их в лаборатории Нью-Йорка (США), где их тщательно изучают, сравнивая с геномами, находящимися в базах.

В результате исследования удалось установить, что до 80% геномов в образцах из киевского метрополитена – микроорганизмы, которые по базам данных идентифицировать не удалось.

В MetaSUB заверили, что ничего сенсационного в этом нет, так как и в других метрополитенах мира обитает много неизвестных науке бактерий.

К слову говоря, на столичной станции метро "Контрактовая площадь" специалисты проекта нашли геном чумной палочки, такой же, как и обнаруженный в наземном транспорте Нигерии и Новой Зеландии.

Politeka сообщала, что в Киеве вновь зафиксировано серьезное загрязнение воздуха. Так, сообщается, что левый берег столицы затянут густым дымом. Спасатели рассказывают о том, что задымление произошло из-за пожара на свалке в Дарницком районе, а также из-за тления торфяников. Киевлян призывали не открывать окна, детям не рекомендуют идти на занятия в школы.

Горит свалка на Дарнице с воскресенья, 20 сентября. Тушение очагов возгорания осложняется тем, что процесс тления происходит на глубине 6 метров.

Напомним, опасные выбросы попали в воздух над Киевом, жители задыхаются.

Ранее Pоliteka сообщала, что неожиданный "гость" распугал жителей Кривого Рога, кадры: на место выехали спасатели.

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