Информатаки на Пальчевского инициировал Кличко

Такое мнение Кирилл Сазонов выразил на своей странице в Facebook.

«По Пальчевскому именно последнюю неделю-две очень много негатива в Сети. Причем из разных источников. В такие совпадения я не верю, думаю, можно говорить об организованной кампании. К Шарию вопросов нет (давно), а вот кто заказчик? Кого Пальчевский так раздражает после выдвижения в мэры Киева? Ну, вроде больше он нигде активных движений не совершал - ни в Кабмин, ни в другие местные советы не подавался. То есть, с большой долей вероятности можно предположить, что за всей чернухой про Пальчевского видна тень действующего городского головы Кличко», - считает эксперт.

В продолжении темы политолог допускает, что поток негатива на Пальчевского обрушился из-за роста рейтинга политика.

«Заставляет нервничать? А как же такие уверенные рейтинги, про которые во всех СМИ пишут - чего бояться? Но, похоже, есть чего. Пошел за попкорном, продолжаю наблюдать», - завершил Сазонов.

Ранее Пальчевский назвал подельников Кличко и вызвал мэра на дебаты.