Обоим задержанным под процессуальным руководством прокуратуры готовится сообщение о подозрении. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Вчера около 10 часов в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении бездыханного тела мужчины возле водоема в районе «Академгородка». По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники уголовного розыска, кинолог и судебно-медицинский эксперт. На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленный труп мужчины с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями по всему телу.

«При себе у потерпевшего не было никаких документов, поэтому мы сразу начали устанавливать его личность. Менее чем за час мы владели всеми его анкетными данными и начали изучать круг общения», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Проанализировав полученную информацию, оперативники вышли на след подозреваемых в убийстве.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в течение трех часов установили лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления. Их задержали в Киево-Святошинском районе с привлечением сотрудников спецподразделения полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей, 1989 и 1990 годов рождения. В ходе проведения первоочередных следственных действий и обысков по месту жительства задержанных изъяли многочисленные вещественные доказательства, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к совершению этого преступления», - добавил Андрей Крищенко.

В ходе досудебного расследования уже установлено, что злоумышленники пригласили 33-летнего знакомого на прогулку в лес, а чтобы беспрепятственно завладеть его имуществом, напоили снотворным. Поняв, что оно не подействовало, жестоко расправились с ним и отобрали личные вещи. Мобильный телефон они сдали в ломбард, за что получили 15 тысяч гривен.

Сейчас оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 8 следователи готовят задержанным сообщение о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.