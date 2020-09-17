Столичный мост имени Патона будут ремонтировать до конца 2025 года

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что заказчик работ – корпорация "Киевавтодор", которой поручили получить исходные данные для проектирования и определить проектные и подрядные строительные организации.

Также корпорация должна разработать проектную документацию, провести ее экспертизу и утверждение, а также соблюдать требования законодательства касаемо оценки воздействия строительства на окружающую среду.

Сейчас мост имени Патона, который ввели в эксплуатацию в 1953 году, находится в аварийном состоянии, реконструировали его лишь один раз, в 2004 году.

Киевляне возмущены обещаниями столичных властей, о чем и пишут в сети.

"За это время можно построить 2 таких моста рядом а не ремонтировать старый. 4 года ремонтировать мост-вы о чем? Китайцы за 4 года понастроят 4 таких моста и это будет дешевле чем украинский ремонт старого. Да что там китайцы,кацапы и те 18 км крымского моста за пару лет построили, а эти готового полотна 1400 метров четыре года ремонтировать собираются,по 350 метров в год, или 90 см в день. А не проще и дешевле построить новый? Пригласите китайцев. Или мост Патона хотят сделать долговременной кормушкой для чиновников? С учетом "инфляции" и "подорожания" материалов? Охренеть! Это кормушка для распила бабла на 5 лет! В Китае мост 40 км в море строят за год многополосное авто движение и для скоростных поездов. Уже пол моста перекрыто, и нихто нихрена не делает... Застолбили объект, чтоб никому не досталось. Остальные аврально на Петровке шуршат", – пишут люди.

Politeka сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко заработал в августе 47 тысяч 51 гривну. Такие данные сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Премии, надбавки или отпускные выплаты Кличко не получал, при этом августовская зарплата мэра оказалась больше июльской, отмечают в издании. Заместители столичного главы также могут похвастаться неплохими зарплатами, - у некоторых выплаты превысили зарплату «шефа» - от 35 тысяч гривен до 63,4 тысяч гривен.

Виталий Кличко продемонстрировал, что, несмотря на обещания открыть автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту до конца этого года, он до сих пор не знает, куда именно идет этот мост

Об этом стало известно из его реакции на запрос депутата Киевского городского совета Вадима Васильчука. Интересно, что мэр сначала вообще не захотел отвечать на запрос депутата, сразу после его выступления передав слово следующему избраннику. Однако Васильчук лично нажал на Кличко и добился ответа. Которая, правда, оказалась неинформативной-глава КГГА так и не удосужился рассказать, куда же именно ведет Подольско-Воскресенский мост.

"По всем обращениям я даю протокольное поручение для того чтобы вас проинформировать относительно информации по проекту Подольско-Воскресенского моста, чтобы вас однозначно ввели в курс дел", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, Кличко забросил киевлян в новый антирейтинг, негодуют тысячи людей.

Как писала Politeka, Кличко отобрал у официанта телефон, подумав, что он Пальчевского.

Также Politeka сообщала, что Кличко дает фирме "смотрящего" Комарницкого сотни млн грн на мост, который будет вести в никуда.