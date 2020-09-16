Пытаясь попиариться перед выборами, мэр Киева Виталий Кличко продолжает выделять сотни миллионов бюджетных гривен на Подольско-Воскресенский мост, который строит компания “смотрящего” Дениса Комарницкого
При этом, даже если мост успеют открыть до выборов, то он будет вести в никуда, говорится в материале Апострофа.
“Генподрядчиком строительства моста в 2017 году стала малоизвестная на тот момент компания "Эко-Буд-Трейд". Цена составила чуть больше 6 млрд грн. Судя по реестрам Минюста, официальными владельцами компании являются Максим Половко и Евгений Расторгуев. В СМИ писали о том, что через цепочку компаний они могут быть связаны с заместителем Кличко Вячеславом Непопом, а уже за ним якобы стоят скандальный застройщик Денис Комарницкий - бывший сопредседатель фракции Леонида Черновецкого в Киевсовете, которого теперь называют неформальным "смотрящим" за столичным рынком недвижимости”, - говорится в статье
При этом несколько опрошенных изданием экспертов в один голос говорят, что главная проблема с Подольско-Воскресенским мостом состоит в том, что до сих пор непонятно, куда он будет вести. Если подъезд с правого берега собираются пустить по улицам Верхний и Нижний Вал, то со съездом на Левом берегу все гораздо сложнее. В идеале мост должен был разгрузить поток автомобилей с Троещины и Воскресенского массива. Построить развязку решили на территории Русановских садов - престижного дачного массива на берегу Днепра.
"Изначально все было достаточно красиво. Нам обещали, что строительство моста никак не затронет дачные участки. Понятно, что многим это нравилось, поскольку ездить на дачу с мостом было бы гораздо проще. Уже потом выяснилось, что в КГГА планируют делать съезды на Центральную Садовую улицу. То есть машины будут ездить днем и ночью. А еще хотят расширить дорогу, что приведет к сносу части домов", - рассказал в комментарии изданию один из местных домовладельцев, протестующих против строительства.
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При этом, подчеркивает издание, процесс отчуждения участков может тянуться годами.
"Как они должны построить мост, если он будет проходить по дачным участкам, которые никто не выкупал? А проблема в том, что пока нет градостроительной документации, то нет и законных оснований для выкупа участков. Должна быть градостроительная документация, потом должны быть приведены основания того, что построить объект с использованием коммунальной земли никак нельзя. Дальше КГГА предлагает добровольно продать участки. Кто-то согласится, кто-то - нет. Дальше последует обращение в суд, который уже примет решение по выкупу этой собственности за определенную цену. Все это может тянуться годами", - объяснил "Апострофу" эксперт по незаконному строительству, юрист Георгий Могильный.
Издание поясняет, что даже если Подольско-Воскресенский мост чудом достроят, что маловероятно, то после этого власти должны делать еще один мост - на Троещину.
“На сколько лет затянется его строительство - сказать сложно, поскольку его еще даже не начинали делать. Поэтому, по мнению экспертов, сам по себе достроенный мост будет чемоданом без ручки, поскольку автомобилисты будут спускаться с него в частный сектор с узенькими улицами. Иными словами, попытка Кличко попиариться на открытии масштабного инфраструктурного объекта перед выборами рискует завершиться неудачей - мост, в который снова вбрасываются сотни миллионов бюджетных средств, будет вести в никуда…” - резюмируется в статье.