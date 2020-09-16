Пытаясь попиариться перед выборами, мэр Киева Виталий Кличко продолжает выделять сотни миллионов бюджетных гривен на Подольско-Воскресенский мост, который строит компания “смотрящего” Дениса Комарницкого

При этом, даже если мост успеют открыть до выборов, то он будет вести в никуда, говорится в материале Апострофа.

“Генподрядчиком строительства моста в 2017 году стала малоизвестная на тот момент компания "Эко-Буд-Трейд". Цена составила чуть больше 6 млрд грн. Судя по реестрам Минюста, официальными владельцами компании являются Максим Половко и Евгений Расторгуев. В СМИ писали о том, что через цепочку компаний они могут быть связаны с заместителем Кличко Вячеславом Непопом, а уже за ним якобы стоят скандальный застройщик Денис Комарницкий - бывший сопредседатель фракции Леонида Черновецкого в Киевсовете, которого теперь называют неформальным "смотрящим" за столичным рынком недвижимости”, - говорится в статье

При этом несколько опрошенных изданием экспертов в один голос говорят, что главная проблема с Подольско-Воскресенским мостом состоит в том, что до сих пор непонятно, куда он будет вести. Если подъезд с правого берега собираются пустить по улицам Верхний и Нижний Вал, то со съездом на Левом берегу все гораздо сложнее. В идеале мост должен был разгрузить поток автомобилей с Троещины и Воскресенского массива. Построить развязку решили на территории Русановских садов - престижного дачного массива на берегу Днепра.

"Изначально все было достаточно красиво. Нам обещали, что строительство моста никак не затронет дачные участки. Понятно, что многим это нравилось, поскольку ездить на дачу с мостом было бы гораздо проще. Уже потом выяснилось, что в КГГА планируют делать съезды на Центральную Садовую улицу. То есть машины будут ездить днем и ночью. А еще хотят расширить дорогу, что приведет к сносу части домов", - рассказал в комментарии изданию один из местных домовладельцев, протестующих против строительства.

При этом, подчеркивает издание, процесс отчуждения участков может тянуться годами.

"Как они должны построить мост, если он будет проходить по дачным участкам, которые никто не выкупал? А проблема в том, что пока нет градостроительной документации, то нет и законных оснований для выкупа участков. Должна быть градостроительная документация, потом должны быть приведены основания того, что построить объект с использованием коммунальной земли никак нельзя. Дальше КГГА предлагает добровольно продать участки. Кто-то согласится, кто-то - нет. Дальше последует обращение в суд, который уже примет решение по выкупу этой собственности за определенную цену. Все это может тянуться годами", - объяснил "Апострофу" эксперт по незаконному строительству, юрист Георгий Могильный.

Издание поясняет, что даже если Подольско-Воскресенский мост чудом достроят, что маловероятно, то после этого власти должны делать еще один мост - на Троещину.

“На сколько лет затянется его строительство - сказать сложно, поскольку его еще даже не начинали делать. Поэтому, по мнению экспертов, сам по себе достроенный мост будет чемоданом без ручки, поскольку автомобилисты будут спускаться с него в частный сектор с узенькими улицами. Иными словами, попытка Кличко попиариться на открытии масштабного инфраструктурного объекта перед выборами рискует завершиться неудачей - мост, в который снова вбрасываются сотни миллионов бюджетных средств, будет вести в никуда…” - резюмируется в статье.