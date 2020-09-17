Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook прокомментировал неординарное поведение мэра Киева, который отобрал у официанта мобильный телефон, принадлежащий спутнице его оппонента в избирательной гонке, передает "Хрещатик".

«Странный пост в Фейсбуке Виталия Кличко относительно оставленного в кафе телефона якобы спутницы Андрея Пальчевського меня несколько удивил. Ну, не совсем в стиле мэра такие шутки. Похоже, с некоторых пор соперник не дает покоя мэру столицы и технологам приходится искать креативные ходы. Ну, согласитесь, трудно представить, как Виталий Владимирович пишет или говорит “мистические истории” и “дедуктивным методом”. Не его образ», – пишет он.

Такую политтехнологию эксперт объясняет скрытой угрозой, которую несет Кличку кандидатура Пальчевского.

«Общедоступные рейтинги рисуют хорошую картинку для действующего мэра, но вот закрытые и штабные…они говорят о неизбежном втором туре. Именно с Пальчевским. И если в первом туре кандидаты получат только голоса своих сторонников, то во втором все противники действующей власти могут проголосовать за соперника действующего городского головы. Вторую тур часто становится битвой не рейтингов, а антирейтингов. И тут команда Виталия Кличко допустила фатальную ошибку еще год назад, когда сформировала тактику избирательной кампании», – резюмировал Кирилл Сазонов.