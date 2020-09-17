Столичный городской голова Виталий Кличко предпочитает тратить бюджетные деньги на собственные пиар-проекты, из-за чего киевляне до сих пор вынуждены пользоваться загрязненной водой

Об этом сообщил председатель политической партии "Рідна країна" Николай Томенко.

“Много лет мэр Кличко обещал, что киевляне смогут пить воду из-под крана без вреда для здоровья. О том, что вода из крана до сих пор опасная знают все. Но очень мало киевлян знают, что на выполнение этого обещания потрачено большое количество средств. А теперь обратимся к фактам. Мэр Киева обещал, что уже в 2015 году большинство киевских водопроводных станций будет оснащено современным очистным оборудованием, которое позволит киевлянам получать питьевую воду из крана”, - напомнил Томенко.

По его словам, несмотря на это, в 2020 году в Киеве есть две станции, которые поставляют воду в водопроводную сеть города и некоторые прилегающие территории. Днепровская насосная станция введена в эксплуатацию в 1939 году, ее проектная производительность – 600 тыс. м куб. в сутки. Деснянская станция была запущена в 1961 году, ее производительность - 1 млн 80 тыс. м куб. в сутки.

Отметим, что помимо станций очистки к водопроводной инфраструктуре относятся еще и трубопроводы, по которым движется вода, некоторые из которых были проложены еще в 60-е годы прошлого века. Большинство из этих труб изготовлены из чугуна, они подвергаются коррозии и биологическому обрастанию. Вследствие этого наблюдается вторичное загрязнение воды илом, ржавчиной и биологическими организмами.

“Из чего же состоит наша «питьевая» вода, кроме, собственно, воды? Из нитратов, алюминия, а напоследок к этому коктейлю добавляется хлор. Так может, Киев просто обречен на плохую воду? Может у нас нет на это денег, технологий? Оказывается, есть! Например, в столице успешно функционирует насосная станция "Виноградарь-1", которая обеспечивает действительно питьевой водой около 50 тысяч жителей района. Здесь для очистки воды используют не хлор, а гипохлорит натрия. Стоило это городу 32 млн грн. Много ли это? Для сравнения, ступеньки на Воздвиженку стоили 89,3 млн грн. То есть Кличко на эти деньги, потраченные на его пиар-проект, мог обеспечить чистой водой еще почти 150 тысяч киевлян. Но это не так важно, об этом не напишут хороший прессрелиз, не так ли? А стеклянный мост на Владимирской горке стоил 419 млн грн. Посчитайте, сколько это обеспеченных питьевой водой киевлян? Но ведь это не покажешь иностранной прессе, Да, господин мэр? Питьевая вода - еще одно обещание, которое оказалось цяцянкой и которое мэр Кличко оставил без выполнения”, - констатировал Николай Томенко.