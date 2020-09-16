В Киеве 16 сентября образовалась большая очередь на входе метро на станции "Вокзальная"

Соответствующеий снимок опубликовал журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

По словам киевлянина, при этом очереди в автоматы на станции не было и внутри находилось мало людей. Это означает, что на улице "застряли" те, кто хотел заплатить за проезд наличными.

"Очередь в кассу на вокзальной. При этом очереди на автоматы нет, и в середине мало людей. То есть это сугубо те, кто хочет за кэш купить билет или не знает, что можно рассчитаться карточкой/телефоном", – отметил Рудоманов.

Ранее мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.

Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.



В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.