В Киеве 16 сентября образовалась большая очередь на входе метро на станции "Вокзальная"
Соответствующеий снимок опубликовал журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.
По словам киевлянина, при этом очереди в автоматы на станции не было и внутри находилось мало людей. Это означает, что на улице "застряли" те, кто хотел заплатить за проезд наличными.
"Очередь в кассу на вокзальной. При этом очереди на автоматы нет, и в середине мало людей. То есть это сугубо те, кто хочет за кэш купить билет или не знает, что можно рассчитаться карточкой/телефоном", – отметил Рудоманов.
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Ранее мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.
В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.
Отметим, что мэр Виталий Кличко сообщил, что Киев может оказаться в «красной» зоне карантина.
Мэр утверждает, что могут ввести жесткие ограничения, вплоть до закрытия разного рода заведений и прекращения работы транспорта.
При этом, Кличко подчеркнул, что эти ограничения ударят по предпринимателям, которые в данный момент не придерживаются элементарных правил безопасности.