Обычная дворовая встреча в Оболонском районе превратилась в стихийную акцию поддержки политика, во время которой местные жители попросили Андрея Пальчевского принять участие в избирательной кампании

Пальчевский обсуждал с жителями Оболони проблемы района и в ходе диалога общественность выразила желание делегировать Пальчевскому право представлять их интересы на посту городского головы. Поражен Пальчевский принял предложение и заявил:

"Я долго колебался, идти ли в мэры. Но, кажется, пришло время взять ответственность на себя. Сейчас я вижу, что нам удалось собрать команду профессионалов, которые могут сделать город успешным и удобным для жизни», - сказал кандидат.

Также Пальчевский очертил цели, которые ставит перед собой и своей командой:

"Меня вдохновляет ваша поддержка. И поверьте, я ее очень ценю. Мы идем во власть, для того, чтобы менять город. Для этого мы будем открывать новые станции метро - каждый год. Новые детские сады-каждый год. Новые развязки-каждый год. Новые больницы-каждый год. И это не фантазии», - обратился он к людям.

Напомним, согласно социологическим исследованиям Андрей Пальчевский главный претендент на выход во второй тур выборов мэра Киева.