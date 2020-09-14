На Киевщине за сутки рекордное количество больных на китайский вирус

Как передает Politeka по данным Киевского областного лабораторного центра, в области 14 сентября 2020 года на 10:00 официально подтвержден 6961 случай заболевания вирусом. В том числе у 573 детей и у 862 врачей.

За весь срок эпидемии из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1032 больных на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением) – 5929 человек.

Всего за период эпидемии в области погибли 136 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о один летальный случай у больного с коронавирусом.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко предлагает ввести в Украине обязательную вакцинацию и запретить ходить на работу и учебу тем, кто не имеет прививки.

Также законопроектом Шевченко предлагает ввести обязательные прививки для ряда категорий работников. В случае необоснованного отказа от вакцины их не будут допускать на рабочее место по решению главного эпидемиолога в регионе.

Добавим, что Кабмин собирается внести изменения в перечень карантинных ограничений, которые действуют в Украине.

В первую очередь, это касается "красной" и "оранжевой" зоны, заявил глава Минздрава Максим Степанов.



По словам министра, совместно с мэрами городов МЗ пересмотрит возможность изменить часть запретов «красной» зоны, учитывая ситуацию на местах.

Напомним, главный санврач Ляшко объявил о появлении новой напасти в Украине, что надо знать: "Может произойти с каждым".

Как сообщала Politeka, "Скорая" в Украине будет работать по-новому, озвученные важные правила: "все вызовы будут ..."

Также украинцев предупредили о "новом" карантине, срочная заявление МОЗ: "Будет пересмотрена ...".



