Общественный деятель Андрей Пальчевский показал одно из самых опасных мест в Киеве, о котором помалкивает власть во главе с мэром Виталием Кличко
Он лично отправился на развалины завода на Троещине и рассказал о ситуации на странице в "Facebook", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
"Пальчевский с вами и не где-нибудь, а на руинах печально знаменитого завода "Радикал" около станции метро "Лесная" (50 метров). Там строятся дома, там будут жить дети и бегать здесь, где первый слой ядовитый. Эскаватором поднимают первый слой земли, в котором невооруженным глазом видно ртуть, в сорок раз выше нормы, особенно летом. С 96 года вот это вот удовольствие разрыто в Киеве, но до сих пор ничего не сделано. Зато рядом строятся дома", - отметил общественный деятель.
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По его словам, руководство украинской столицы не обращает внимания на серьезную опасность для жизни людей у жилого массива "Лесной", как и на другие критические проблемы города.
"Где власть? Там где ей и положено быть - бегает, пиарится на других вирусах, на других бедах. Это же не единственное полуразрушенное место за мной, то же самое на Голосеевщене - завод "Радон", то же самое с нашим Днепром. Самое главное - никто не сообщает людям о той опасности, что здесь таится. А мы сообщим. Так что: ганьба им", - возмутился Андрей Пальчевский.
Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский высказался о разделении украинцев: "Приходят шлецики какие-то и начинают рассказывать, что у вас не тот язык"
Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять Киев к лучшему.