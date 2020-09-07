В Киеве неизвестные напали на украинского исполнителя Дзидзьо

Как стало стало известно из сообщения портала Вести, на него распороли слезоточивый газ.

Таким образом, сообщается, что произошел этот неприятный инцидент ночью воскресенья, 6 сентября. В Шевченковском районе столицы неизвестные напали на заслуженного артиста Украины Михаила Хому, который известен под псевдонимом Дзидзьо.

У артиста украли телефон, брызнули с баллончика в глаза, а потом скрылись с места преступления.

Пока что, это вся информация, которая есть в сети на данный момент.

Как сообщала Politeka, исполнительный продюсер студии "Квартал 95" Александр Божков, будучи за рулем Nissan, въехал в атвомобиль, который стоял на Борщаговской, и скрылся с места ДТП.

Его догнали очевидцы и устроили самосуд, не дожидаясь приезда полицейских.

Люди в нецензурной форме призывали виновника ДТП выйти из авто, пытались открыть двери в машине и стучали по стеклу, но Александр Божков пытался игнорировать очевидцев аварии.

Напомним, в Киевской области произошла массовая стрельба возле местного ресторана.

Три человека получили ранения, сообщил Денис Ярославский в соцсети.

Около 20 мужчин зашли на летнюю террасу ресторана и устроили стрельбу. После инцидента участники стрельбы поехали на машинах.



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