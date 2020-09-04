В киевском метро в ближайшее время собираются обновить подвижной состав и закупить около 50 вагонов

Как передает Politeka, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Чтобы обновить подвижное имущество, власти Киева возьмут кредит в Европейском банке реконструкции развития (ЕБРР), передает "Знай".

На данный момент на балансе столичного метрополитена находится 821 вагон.

В пресс-службе отметили, что за прошлый год в метро проехали почти 500 миллионов пассажиров.

К слову, две столичные школы перешли на дистанционное обучение из-за заболевших китайским вирусом учителей.

Также 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также рассказал, что временно закрыли на карантин четыре детских сада: по одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах.

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