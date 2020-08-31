Социолог Алексей Боровский на своей странице в Facebook прокомментировал особенности избирательной кампании Виталия Кличко

Об этом информирует Site.ua.

«Создается впечатление, что мэр планирует вести кампанию на эмоциональных аспектах, в первую очередь, давая избирателю глубокие смыслы и создавая моральные образы. Киевляне, как и жители других городов ждут новых станций метро, развязок и ремонта дворов. В этом смысле Виталий Кличко не задает серьезных нарративов», - считает он.

Также эксперт объяснил за счет чего растет рейтинг главного преследователя Кличко Андрея Пальчевского.

«Пробелом в кампании мэра быстро воспользовался его основной конкурент - Андрей Пальчевский. Он заявил, что будет жить на протяжении 10 недель в разных районах Киева и на местах погружаться в проблемы людей. Переход с глубоких, но непонятных многим образов на реальные запросы горожан – выигрышная стратегия. Пальчевский своим непосредственным участием в жизни киевлян получает новых приверженцев. Избиратели всегда готовы отдать голос за человека, который находится в их контексте. Это подтверждает недавно опубликованная социология по Дарнице, где Пальчевский уже успел неделю пожить и пообщаться с жителями. И как результат, тут, согласно опросу, оба политика уже идут почти вровень», - резюмировал Алексей Боровский.