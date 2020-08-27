Киевляне рассказали, за кого готовы голосовать на престоящих выборах мэра столицы

ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" провела социологическое исследование в Киеве (с 13 по 15 июля), которое показало фаворитов гонки за должность градоначальника, передает Politeka.net

Согласно результатам рейтинга, в лидеры вырвались нынешний мэр столицы Виталий Кличко с 23,8% поддержки и лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский с 22,7% голосов. Разница между этими кандидатами совсем несущественная - всего около 1%.

Интересная картинка получается в динамике. Если сравнить с показателями осени прошлого года, то рейтинг Кличко рухнул на 5%, тогда как Пальчевский за это время нарастил свою узнаваемость примерно на столько же пунктов.

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Топ-10 кандидатов на пост мэра Киева выглядит следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%

Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Руководитель ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов прокоментировал полученные результаты. По его словам, одними из важных причин потери Кличко своего рейтинга являются невыполнение обещаний, махинации со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации. 

Опрос показал, что примерно 41% киевлян негативно оценили Кличко на посту мэра Киева.

Также жителей столицы спросили относительно партий, кторые они готовы поддержать на выборах.

Первая тройка политсил, согласно результатам опроса, сформировалась таким образом:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Можно заметить, что партия нынешнего мэра сюда даже не попала.

Напомним, Андрей Пальчевский обратился к украинцам перед выборами: "Надо показать власти, что она ведет нас не туда!"

Как сообщала Politeka, Пальчевский предложил семье президента переехать на Троещину: "Чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывозили по ночам"

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский высказался о последствиях президентства для Зеленского: "Щеки стали примерно на 20% больше"