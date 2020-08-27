Киевляне рассказали, за кого готовы голосовать на престоящих выборах мэра столицы

ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" провела социологическое исследование в Киеве (с 13 по 15 июля), которое показало фаворитов гонки за должность градоначальника, передает Politeka.net.

Согласно результатам рейтинга, в лидеры вырвались нынешний мэр столицы Виталий Кличко с 23,8% поддержки и лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский с 22,7% голосов. Разница между этими кандидатами совсем несущественная - всего около 1%.

Интересная картинка получается в динамике. Если сравнить с показателями осени прошлого года, то рейтинг Кличко рухнул на 5%, тогда как Пальчевский за это время нарастил свою узнаваемость примерно на столько же пунктов.

Топ-10 кандидатов на пост мэра Киева выглядит следующим образом: