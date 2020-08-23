В Киеве на Майдане Незалежности столичные полицейские задержали «стрелка» так называемой «Донецкой народной республики».

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, сегодня, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро «Майдан Незалежности» обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями на Донбассе. В частности у него при себе был «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса».

«Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям», - рассказал Крищенко.

Как известно, во время празднования Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины независимости Украины столичная полиция переведена в усиленный режим работы.

«Мы усилили патрулирование. Как видим, такой подход уже дает результаты. Полиция Киева полностью готова к обеспечению безопасности на улицах столицы в праздничные дни», - заявил Крищенко.