В Киеве на Майдане Незалежности столичные полицейские задержали «стрелка» так называемой «Донецкой народной республики».
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, сегодня, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро «Майдан Незалежности» обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории.
Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями на Донбассе. В частности у него при себе был «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса».
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«Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям», - рассказал Крищенко.
Как известно, во время празднования Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины независимости Украины столичная полиция переведена в усиленный режим работы.
«Мы усилили патрулирование. Как видим, такой подход уже дает результаты. Полиция Киева полностью готова к обеспечению безопасности на улицах столицы в праздничные дни», - заявил Крищенко.