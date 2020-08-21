Депутат Киевсовета Андрей Андреев пригласил всех неравнодушных киевлян на торжественное открытие мурала, посвященного выдающемуся украинскому деятелю.

24 августа, в День Независимости в столице откроют мурал, посвященный сыну выдающегося украинского писателя Ивана Франко, педагогу, военному летчику, соучредителю молодежной организации “Пласт” – Петру Франко. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Киевсовета Андрей Андреев, взявший за традицию знакомить киевлян с малоизвестными персоналиями украинской истории, информирует Хрещатик.News.

“По случаю Дня Независимости Украины, при поддержке Института национальной памяти и его директора Антона Дробовича, еще одну стену в Соломенском районе украсит мурал, посвященный Петру Франко – военному деятелю, летчику Украинской галицкой армии, педагогу, писателю, химику, соучредителю современной молодежной организации “Пласт”, сыну выдающегося украинского писателя Ивана Яковлевича Франко”, – отметил в заметке Андрей Андреев.

Место для нового муралу выбрали символическое – улица Авиаконструктора Антонова, 7. Именно здесь 24 августа, в День Независимости, в 12.00 состоится торжественное открытие муралу, на которое Андрей Андреев приглашает всех неравнодушных киевлян. На открытии ожидают вокалиста группы «Тень Солнца» Сергея Василюка с концертной программой. Напомним, ранее Андрей Андреев призвал поддержать проекты Общественного бюджета