В Киеве синоптики обещают существенное ухудшение погодных условий

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на Информатор.

Согласно данным Укргидрометцентра, 21 августа в Киеве объявлен первый, желтый уровень опасности, в столице возможна сильная гроза.

Специалисты предупреждают киевлян, что во время грозы необходимо отключить электроприборы, закрыть окна и не подходить к ним, не касаться металлических дверей.

Если вы находитесь на природе, то при начале грозы надо экстренно спуститься в низину, не подходить к одиночно стоящим деревьям, не купаться в открытых водоемах.

Politeka писала, что Днепропетровской области грозит экологическая катастрофа. Днепропетровщина находится на грани экологической катастрофы из-за сотен тонн ракетного топлива, которые не могут правильно утилизировать.

Как известно, после отказа от ядерного оружия в 1994 году Украина должна была получить от западных стран безопасность и помощь в утилизации ядерных отходов. Однако гарантированной безопасности никто так и не получил, а область медленно загрязняется тоннами ядерного топлива.

Единственным местом, где в Украине может храниться и утилизироваться ракетное топливо является Павлоградский химический завод, который находится прямо вблизи жилых домов. На этой территории на данный момент хранится около 13 ступеней, каждая из которых содержит в себе примерно 47 тонн твердого ракетного топлива.

За последние 20 лет количество загрязнений Днепра выросло в пять раз. Согласно данным Государственной экологической инспекции, только в столице Украины Киеве ведомство во время проверки зафиксировало большое количество превышений допустимых сбросов и установила, что один только Киевводоканал нанес убытков экологии на сумму 16 миллионов гривен.

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