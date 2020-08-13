В столице зарезали 25-летнего молодого человека, который заступился за девушку

Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что происшествие произошло в Подольском районе Киева на улице Константиновской. У одного из кафе стояли две компании. Молодой человек увидел, как одну из девушек ударили по лицу. Он подошел к компании и сделал замечание дебоширу.

Завязалась ссора, во время которой незнакомый мужчина ударил парня ножом в живот и ушел в неизвестном направлении. Молодого человека госпитализировали, однако от скончался по пути в больницу.

Подозреваемого удалось задержать по месту его жительства. При обыске у него нашли вещественные доказательства, среди которых был нож, которым и был зарезан молодой человек.

Подозреваемым оказался 36-летний житель Винницкой области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления, связанные с имуществом и угон автомобилей.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Politeka сообщала, что во Львовской области полиция задержала иностранца, который решил зарезать свою супругу. Согласно материалам дела, 41-летнего выпившего македонца задержали 17 октября этого года в Николаеве и посадили под стражу.

Как выяснилось, во время внезапного конфликта мужчина нанес жене четыре ножевых удара. Женщину срочно доставили в реанимационное отделение КНП «Николаевская центральная районная больница», где ей спасли жизнь.

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