В столице зарезали 25-летнего молодого человека, который заступился за девушку
Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Сообщается, что происшествие произошло в Подольском районе Киева на улице Константиновской. У одного из кафе стояли две компании. Молодой человек увидел, как одну из девушек ударили по лицу. Он подошел к компании и сделал замечание дебоширу.
Завязалась ссора, во время которой незнакомый мужчина ударил парня ножом в живот и ушел в неизвестном направлении. Молодого человека госпитализировали, однако от скончался по пути в больницу.
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Подозреваемого удалось задержать по месту его жительства. При обыске у него нашли вещественные доказательства, среди которых был нож, которым и был зарезан молодой человек.
Подозреваемым оказался 36-летний житель Винницкой области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления, связанные с имуществом и угон автомобилей.
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Politeka сообщала, что во Львовской области полиция задержала иностранца, который решил зарезать свою супругу. Согласно материалам дела, 41-летнего выпившего македонца задержали 17 октября этого года в Николаеве и посадили под стражу.
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