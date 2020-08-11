Общественный деятель, предприниматель Андрей Пальчевский хочет выяснить у учителей об уровне подготовки школ Киева ко второй волне коронавируса в Украине.

Об этом лидер политической силы «Перемога Пальчевского» заявил в своем видео блоге на Фейсбук:

опасность! школа!!! опасность! школа!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 11. August 2020

По мнению Андрея Пальчевского, эта проблема касается не только киевских школ, а имеет национальный масштаб. Он привел пример одной из израильских школ, где произошло стремительное заражение среди школьников.

«Пока наши горе-руководители морочат нам голову с тем, как же мы встретим вторую волну, рассказываю важнейшую информацию, касающуюся родителей и школьников. Израильтяне в Иерусалиме определили, что только один из детей заразил 150 человек. Дальше они разнесли инфекцию и таким образом 50% всех случаев заболеваний в Иерусалиме связаны со школами. Вопрос: готовы ли мы к школам? Готовы ли наши учителя к школам и готовы ли они встретить вирус? Потому что дети, как вы знаете, являются самыми, к сожалению, большими распространителями вируса. Легко перенося сами, они ухайдошат учителей. Кто их защитит? Кто организует соответствующим образом дисциплинированное посещение? Я понятия не имею», – сказал Андрей Пальчевский.

Для того, чтобы выяснить уровень подготовки киевских школ ко второй волне коронавируса, лидер политической силы «Перемога Пальчевского» решил лично проинспектировать школы столицы и пообщаться с учителями.

«Обещаю, пойду в школы в разных районах города Киева. Обязательно в прямом эфире проведем встречи с учителями. Пусть они нам расскажут. Иначе все будет как обычно у нас. А потом будем оттаскивать учителей из больниц…», – заявил Пальчевский.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины прогнозирует вторую волну коронавируса в октябре или ноябре этого года. Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» заявил, что на протяжении 10 недель будет жить по 7 дней в разных районах столицы, чтобы узнать, как живут киевляне и те, кто работает в Киеве. Вчера, 10 августа, Андрей Пальчевский переехал жить в Дарницкий район.