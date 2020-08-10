В столице дети отличились "гонками" на самокатах по проезжей части улицы

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев Оперативный.

Так, сообщается, что дети возрастом 7-9 лет не придумали ничего лучшего, чем кататься по улице Ярослава Ивашкевича.

Во время этих опасных забав один из детей упал и чуть не угодил под колеса проезжавшего в это время автомобиля.

"Может, родители не совсем знают как развлекаются их дети", – предположили авторы видеоролика.

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