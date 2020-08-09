Для этого нужно совсем немного

Сегодня в Киеве существует достаточно серьезная проблема, связанная с распространением вируса, однако власть не спешит ее решать

Об этом рассказал общественный деятель Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца), передает Poiteka.

Так, он рассказал о том, что поезда, эскалаторы и переходы в Киеве, где образуется большое количество людей, необходимо менять. Особенно остро эта проблема стала сейчас, во время эпидемии китайского вируса.

В то же время Пальчевский рассказал, как решить «вечную» проблему Киева – ситуацию с подземкой.

По его словам, главной проблемой подземки является система снабжения воздуха. А это тянет за собой проблему большего распространения китайского вируса на территории Киева.

Чтобы исправить эту "вечную" проблему, утверждает Пальчевский, необходимо ставить специальные фильтры. Однако этого никто не делает, поскольку "кто-то хорошо наживается" на этом

Как сообщалось ранее, Пальчевский жестко высказался о сроках, которые президент и депутаты должны быть при власти.

По его словам, после первого же срока чиновник или президент должны уходить со своей должности.

В частности, Пальчевский признался, что является сторонников "жестких сроков". Поэтому, по его словам, Зеленский делает большую ошибку, говоря о возможном переизбрании на второй срок.

Напомним, что Пальчевский жестко высказался о бунте в Украине из-за карантина

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский рассказал, почему выборы этой осенью могут сорваться

Также Politeka писала, что Пальчевский гневно высказался о "шиковании" слуг народа