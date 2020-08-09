Сегодня в Киеве существует достаточно серьезная проблема, связанная с распространением вируса, однако власть не спешит ее решать
Об этом рассказал общественный деятель Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца), передает Poiteka.
Так, он рассказал о том, что поезда, эскалаторы и переходы в Киеве, где образуется большое количество людей, необходимо менять. Особенно остро эта проблема стала сейчас, во время эпидемии китайского вируса.
В то же время Пальчевский рассказал, как решить «вечную» проблему Киева – ситуацию с подземкой.
По его словам, главной проблемой подземки является система снабжения воздуха. А это тянет за собой проблему большего распространения китайского вируса на территории Киева.
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Чтобы исправить эту "вечную" проблему, утверждает Пальчевский, необходимо ставить специальные фильтры. Однако этого никто не делает, поскольку "кто-то хорошо наживается" на этом
Как сообщалось ранее, Пальчевский жестко высказался о сроках, которые президент и депутаты должны быть при власти.
По его словам, после первого же срока чиновник или президент должны уходить со своей должности.
В частности, Пальчевский признался, что является сторонников "жестких сроков". Поэтому, по его словам, Зеленский делает большую ошибку, говоря о возможном переизбрании на второй срок.
Напомним, что Пальчевский жестко высказался о бунте в Украине из-за карантина
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский рассказал, почему выборы этой осенью могут сорваться
Также Politeka писала, что Пальчевский гневно высказался о "шиковании" слуг народа