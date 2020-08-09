Общественный деятель Андрей Пальчевский высказался о столичном транспорте

Так, в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" Андрей Пальчевский рассказал, какой столичный транспорт нужно срочно менять из-за его непригодного состояния (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я хочу сказать, что поезда надо менять и самое главное эскалаторы, а также переходы - особенно те переходы, где много людей ходит. В эпоху социальной дистанции пешие переходы необходимо менять", - перечислил общественный деятель.

Ко всему прочему, Пальчевский обратил внимание на состояние системы снабжения воздухз в столичном метро, на которой, по его мнению, кто-то наживается.

"Кроме того, систему снабжения воздуха. Думаю, что воздух в метро одна из самых масштабных проблем с точки зрения передачи заболевания. Я уверен, что надо ставить специальные фильтры и на этом кто-то хорошо наживается", - отметил Пальчевский.

Также ранее сообщалось, что Андрей Пальчевский высказался о сроках нахождения у власти депутатом и президента Украины. По его словам, президент должен уйти с должности после пяти лет.

"Вы знаете, что я сторонник жестких сроков для президента. 5 лет и не более. Владимир Александрович делает очень большую ошибку, говоря, что может пойти на второй срок. Не надо", - уверен общественный деятель.

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине.

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил, что выборы осенью могут не состояться.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как шикуют «слуги народа».