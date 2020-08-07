В Киеве закрыли на карантин пекарню №8 предприятия "Киевхлеб" из-за вспышки на предприятии китайского вируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию, озвученную на брифинге мэром столицы Виталием Кличко.

По его словам, на Киевхлебе трое сотрудников пекарни обратились к медикам с жалобами на симптомы, схожие на коронавирус.

"Тесты подтвердили у них Covid-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин, там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица на самоизоляции", – рассказал Виталий Кличко.

Politeka писала, что за последние 24 часа в столице Украины китайским вирусом заразились 186 человек. Это следует из данных отчета Минздрава Украины. Всего по состоянию на пятницу, 7 августа, в Киеве зарегистрировано 8992 подтвержденных случая коронавируса.

"Отличилась" не только столица, в Украине тоже зарегистрирован очередной антирекорд по числу заболевших. Так, за сутки общее число заболевших составило 1453 человека.

В сети показали, что происходит за стенами одесской инфекционной больницы во время эпидемии китайского вируса. Кадры были сделаны в первых числах августа. Их обнародовала пресс-служба городского совета. На записи видны врачи в полной химзащите и забитые пациентами палаты. Также показано, как заболевшим ставят капельницы и подключают к кислороду, а во дворе больницы заметна колонна скорых, из 11 машин, которые доставляют новых пациентов.

Отмены карантина не видать: Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.

Карантин готовятся ужесточить, одесситов предупредили о новых ограничениях: "уже с 7 августа".

Зеленский, избежав наказания за нарушения закона, взялся за старое: фотодоказательства.