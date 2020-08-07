В Киеве закрыли на карантин пекарню №8 предприятия "Киевхлеб" из-за вспышки на предприятии китайского вируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию, озвученную на брифинге мэром столицы Виталием Кличко.
По его словам, на Киевхлебе трое сотрудников пекарни обратились к медикам с жалобами на симптомы, схожие на коронавирус.
Русская Кардашьян под пальмой потянула за бикини и показала самое сочное: "Знает, как соблазнить"
ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны: "Достаточно просто..."
Пенсии снова увеличили, кто получит больше 17 тысяч гривен: "За август и сентябрь..."
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет»
"Тесты подтвердили у них Covid-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин, там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица на самоизоляции", – рассказал Виталий Кличко.
Politeka писала, что за последние 24 часа в столице Украины китайским вирусом заразились 186 человек. Это следует из данных отчета Минздрава Украины. Всего по состоянию на пятницу, 7 августа, в Киеве зарегистрировано 8992 подтвержденных случая коронавируса.
"Отличилась" не только столица, в Украине тоже зарегистрирован очередной антирекорд по числу заболевших. Так, за сутки общее число заболевших составило 1453 человека.
В сети показали, что происходит за стенами одесской инфекционной больницы во время эпидемии китайского вируса. Кадры были сделаны в первых числах августа. Их обнародовала пресс-служба городского совета. На записи видны врачи в полной химзащите и забитые пациентами палаты. Также показано, как заболевшим ставят капельницы и подключают к кислороду, а во дворе больницы заметна колонна скорых, из 11 машин, которые доставляют новых пациентов.
Отмены карантина не видать: Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.
Карантин готовятся ужесточить, одесситов предупредили о новых ограничениях: "уже с 7 августа".
Зеленский, избежав наказания за нарушения закона, взялся за старое: фотодоказательства.