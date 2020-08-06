В Днепровском районе столицы из окна больницы выпал мужчина

Об этом информирует Politeka со ссылкой на страницу сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Чп случилось в киевской городской клинической больнице №3, которая находится по адресу улица Петра Запорожца, 26.

Согласно предварителным данным, погибшему мужчине исполнился 81 год. От полученных ранений он умер на месте происшествия.

"С пятого этажа больницы выпрыгнул человек. Смерть наступила мгновенно", – сказано в сообщении.

Politeka сообщала, что в Днепре женщину, которая переходила дорогу в непредназначенном для этого месте, сбил троллейбус. Так, известно, что в Днепре троллейбус сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. После инцидента женщина смогла самостоятельно подняться на ноги.

Инцидент произошел в восемь утра внизу проспекта Александра Поля. Женщина вместе с мужем переходили дорогу в неположенном месте. В это время как раз проезжал троллейбус №5. Водитель транспортного средства не заметил людей, которые перебегают дорогу, поскольку в это время он считал деньги, переданные ему пассажирами за проезд.

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